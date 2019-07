Udinese, Becao: "Dal Brasile alla Russia cambio notevole, sono pronto"

© foto di Federico Gaetano

Il difensore brasiliano Rodrigo Becao è stato presentato alla stampa questa mattina a St. Veit, in occasione del Media Day. Queste le sue prime dichiarazioni da nuovo giocatore dell'Udinese: "L'impatto con la squadra è stato ottimo, i compagni e lo staff mi hanno accolto calorosamente. Sono venuto a Udine per raggiungere grandi obiettivi e farò del mio meglio perché questo accada. Sono certo che qui a Udine vivrò in un ambiente familiare e che ci siano tutti i presupposti per disputare una buona stagione. Il passaggio dal Brasile alla Russia aveva rappresentato per me un cambio notevole nello stile di vita; ora sono pronto a immergermi in un'altra realtà nuova, quella dell'Udinese, con grande entusiasmo. Al Cska il numero 50 mi ha portato fortuna, spero sia di buon auspicio anche per questa stagione a Udine".