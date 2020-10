Udinese, Becao: "Pesante non aver raccolto ancora nessun punto"

Il difensore dell'Udinese, Rodrigo Becao, intercettato dai microfoni Sky, ha così parlato a pochi minuti dal fischio d'inizio del match col Parma: "Sicuramente il fatto di non avere ancora raccolto punti sta diventando pesante per noi ma sappiamo cosa dobbiamo fare per invertire la tendenza. Dobbiamo continuare a lavorare e dare subito una risposta, quella vista finora non era la vera Udinese e faremo del nostro meglio per fare risultato oggi. Situazione Covid? Non saprei, non vorrei nemmeno parlarne in questo momento. Noi dobbiamo solo pensare a noi stessi e lasciare fuori tutto il resto".