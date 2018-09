Udinese, Behrami: "Bologna diretta concorrente. Tutto dipenderà da noi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centrocampista dell'Udinese, Valon Behrami, è intervenuto ai microfoni di Udinews TV in vista della partita di domani contro il Bologna: "È una nostra diretta concorrente, con potenzialità simili alle nostre. Tutto però dipenderà da noi: se diamo il 100% in campo penso che si possa fare il risultato. Dzemaili? Meglio sentirsi meno prima della partita; Blerim è un mio carissimo amico un ragazzo a cui voglio davvero bene. Domenica però per almeno 90 minuti faremo finta di non conoscerci".