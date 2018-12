Udinese, Behrami: "Essere capitano è una responsabilità. Sono onorato"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Valon Behrami, centrocampista dell'Udinese, ha risposto a cinque domande fatte dai tifosi attraverso il canale Instagram del club bianconero, affrontando anche l'argomento relativo alla fascia da capitano: "Essere capitano dell'Udinese significa avere responsabilità non solo in campo, ma anche fuori, è una sensazione che mi piace, mi dà la possibilità di potermi vedere sotto un altro punto di vista. Per me è un onore e un orgoglio e anche per la mia famiglia vedere il proprio figlio capitano dell'Udinese".