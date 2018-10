Udinese, Behrami: "Juve squadra completa in ogni reparto, daremo tutto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Valon Behrami, centrocampista dell'Udinese, è intervenuto prima del match contro la Juventus. Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport:

Come sono le ore della vigilia per le gare come queste?

"Una partita che vale tre punti, contro una squadra forte. Anche a livello europeo, forse una delle più complete. Sarà una partita complessa, contro una squadra fortissima in ogni reparto. Ma l'abbiamo preparata come sempre".

Velazquez cosa vi ha consigliato?

"Il mister ci ha dato coraggio, che è possibile fare una buona gara. Ma anche ottenere i tre punti, non dobbiamo darci per vinti. Dobbiamo solo cercare di seguire la nostra strada".

Hai detto qualcosa ai tuoi compagni?

"Queste partite si preparano da sole, meno tensione c'è, meglio è".