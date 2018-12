Udinese, Behrami: "Questi tre punti valorizzano i due pareggi precedenti"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Valon Behrami, centrocampista e capitano dell'Udinese, ha parlato così a UdinewsTv dopo il successo raccolto sul Cagliari: "Non dobbiamo aspettare un mio gol per vincere le partite (ride, ndr), perché segno così raramente che magari ci pensano gli altri. Al di là di tutto, mi fa anche piacere ogni tanto avere questa sensazione dopo aver fatto un gol".

Sei un leader di questa squadra e tutti, al momento del gol, l'hanno riconosciuto.

"Fa piacere, non sono uno che vive di queste cose perché poi mi appoggio molto su quello che credo io. Quando però vieni rispettato è una soddisfazione per chiunque: ho visto anche la gente, l'entusiasmo che aveva e i miei compagni; però ho un mio modo di pensare, che anche nei momenti più difficili comunque rimango sempre sulle mie idee: sono abbastanza testardo, se voglio ottenere una cosa difficilmente mi tiro indietro e vado avanti per la mia strada, al di là di fischi, critiche e di tutto ciò che circonda il calcio".

Una vittoria pesantissima per la classifica e per il morale dello spogliatoio.

"Questi tre punti valorizzano i due pareggi di prima. Siamo usciti coi fischi dopo il Frosinone, abbiamo comunque tirato un punto nella partita complicata di Ferrara e oggi, per valorizzare il tutto, ci voleva proprio una vittoria. Una vittoria meritata, cercata e voluta da tutti i ragazzi. Dentro di noi sappiamo che stiamo facendo un lavoro che va a tappe: non è facile, abbiamo iniziato con la fase difensiva ed è una cosa che magari alla gente non salta all'occhio perché non è la parte più spettacolare del calcio, e ora stiamo cercando di tirare fuori le giocate. Il mister ci dà questa grandissima convinzione che tutto arriverà attraverso il lavoro; e lavorare in questa maniera aiuta tanto. Poi alla fine sono fondamentali i punti che fai, ti danno tantissima convinzione ed autostima e per un gruppo così giovane è fondamentale".