Udinese, Behrami: "Sapremo sorprendere. Felice di essere capitano"

16.14: attesa fino alle 19 - Serviranno, almeno, tre ore per avere le sentenze relative alle udienze trattate oggi. La promulgazione delle decisioni è infatti prevista dalle 19 in poi. Ricordiamo che, fra i temi trattati, vi sono quello relativo alla composizione della Serie B (19...

LIVE TMW - CONI, inizia l'attesa: sentenze previste dalle 19 in poi

Genoa, Preziosi: "Mi spiace per Perin. Aveva altre offerte oltre alla Juve"

TOP NEWS Ore 13 - Serie B, è il giorno decisivo. Napoli, Ghoulam ok

Torino, Moretti: "Inizio ok, ma avremmo potuto fare qualcosa in più"

All. Santos: "Gabigol è dell'Inter, ma vogliamo rinnovare il prestito"

Inter, Ranocchia: "Battere la Juve non basta, ci serve un percorso lungo"

Atalanta, Rigoni: "Felice di essere in Italia. Ora voglio segnare molti gol"

Petrachi: "Mancini non faceva giocare gli italiani all'Inter"

La Primavera che verrà: Torino, non c'è solo il blasone

La nuova Italia - Pellegrini, l'anno in cui può prendersi tutto

La nuova Italia - Lazzari in decollo: dalla SPAL di corsa in azzurro

Genoa, Preziosi: "Il Napoli aveva offerto più della Juventus per Perin"

La Spal con Semplici in panchina e Petagna

Il Frosinone rinnovato in estate

Il Chievo per l'ennesima impresa

Il Bologna con Inzaghi in panchina

