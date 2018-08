Udinese, Behrami sicuro "Idee precise, con Velazquez faremo bene"

Prima vittoria in campionato per l'Udinese, che ha battuto 1-0 la Sampdoria. Al termine della partita, il migliore in campo Valon Behrami ha commentato il successo friulano ai microfoni di Sky Sport: "Siamo soddisfatti, abbiamo cambiato molto nello staff e nel gruppo molto giovane. Abbiamo sofferto ma è anche giusto vincere così. Nel primo tempo abbiamo fatto qualcosa in più, avremmo meritato anche il 2-0, nel finale è stato difficile perché loro si conoscono a memoria". Poi sul nuovo tecnico Julio Velazquez: "E' un allenatore moderno, ci mette pressione anche in allenamento, si fa sentire e ha idee ben precise. Cerchiamo di seguirlo, ci dà fiducia e già si vede qualcosa ma ci vorrà tempo. Sicuramente ha portato aria fresca e nuova, siamo una squadra giovane e se arriveranno anche i risultati ci farà molto bene", ha concluso Behrami.