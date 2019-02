Fonte: tuttoudinese.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il capitano dell'Udinese Valon Behrami ha parlato a fine partita della protesta dei tifosi ai microfoni di Telefriuli: "I tifosi tifano per l'Udinese. Non tifano né per me, né per De Paul o per un qualsiasi giocatore: tifano per la maglia. E' nel loro interesse fare la scelta migliore che credono. Non siamo nessuno per giudicare. Il tifoso paga il biglietto, per me può venire a fischiare, può venire ad applaudirmi: io devo solo fare il mio lavoro, continuare a fare quello. E' chiaro che vogliamo riportarli dalla nostra parte, ma non con le parole che tanto non servono. Ma con gli atteggiamenti, con i punti. Ed è quello che dobbiamo fare perché li posso capire, loro che hanno la passione dentro da quando sono nati, sentono la loro squadra a livello emozionale, viscerale. Noi non ragioniamo in questa maniera perché noi lavoriamo per questa maglia, quindi è diverso e forse da questo punto di vista non riesco a capirli. Ma li rispetto e capisco come si sentono. L'unico atteggiamento per portarli dalla nostra parte è quello visto contro la Fiorentina, di lavorare e far vedere loro che ci teniamo, perché questa è la realtà".