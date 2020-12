Udinese-Benevento 0-2, le pagelle: Caprari e Letizia decisivi, Lasagna sbaglia tutto

Udinese-Benevento 0-2

Marcatori - 9'pt Caprari, 30'st Letizia

LE PAGELLE DELL'UDINESE (di Alessandra Stefanelli)

Musso 5,5: Non viene praticamente mai chiamato nel primo tempo, ma si fa sorprendere da Caprari nell’occasione del vantaggio sannita. Nella ripresa non può nulla sul 2-0 di Letizia.

Becao 5.5: L’ammonizione rimediata nel primo tempo lo limita molto nelle chiusure. Inizia a tre e chiude con la difesa a quattro, senza mai però dare la sensazione di essere completamente in partita.

Bonifazi 6: In dubbio fino all’ultimo, il centrale bianconero alla fine scende in campo da titolare mettendo insieme una buona prestazione. Viene sostituito al 65’ quando serve rendere la squadra più offensiva, rimanendo comunque l’unico sufficiente della difesa. Dal 65’ Deulofeu s.v.: Sfortunatissimo, entra in campo e dopo 7’ deve chiedere il cambio per infortunio. Dal 72’ Nestorovski 5,5: Tenta una conclusione di testa, ma in generale è poco servito dai compagni.

Samir 5,5: Tra i migliori nelle ultime uscite dei friulani, oggi delude soffrendo molto la velocità degli attaccanti del Benevento.

Stryger Larsen 5,5: Si muove tanto, ma dà la sensazione di non farlo nel modo giusto. Manca concretezza nelle incursioni offensive.

De Paul 5,5: Quando non si accende lui la differenza si sente. Una giocata in avvio di gara e poi più nulla per il centrocampista argentino, sempre al centro di tante voci di mercato. Colpisce una traversa nel finale, ma non basta.

Arslan 5: Un suo errore permette al Benevento di passare in vantaggio di fatto nella prima occasione avuta nel primo tempo. Prova a riscattarsi dopo in attacco, ma non va. Viene sostituito al 65’, con la sensazione che non fosse la sua giornata. Dal 65’ Walace 5,5: Il suo ingresso in campo non porta gli effetti sperati, non riesce ad aiutare i suoi quando c’era bisogno di spingere per il pari.

Pereyra 5,5: Dovrebbe essere uno dei giocatori di maggiore esperienza e qualità in campo, ma oggi il suo apporto è mancato. Va in affanno soprattutto nella ripresa.

Zeegelaar 5: Viene scelto come titolare da Gotti, ma non ripaga le attese. prestazione piena di imprecisioni e senza spunti offensivi. Dal 73’ Ter Avest 5,5: Non impeccabile sulla rete di Letizia.

Lasagna 5,5: È il più pericoloso dei suoi fin dalle prime battute, ma oggi sembra mancargli la zampata vincente. E alla fine dei giochi le tante occasioni fallite pesano sul tabellino.

Pussetto 5,5: Un po’ appannato nel primo tempo, il livello della sua partita aumenta con il trascorrere dei minuti. Meglio nella ripresa rispetto al primo tempo, ma non raggiunge la sufficienza.

LE PAGELLE DEL BENEVENTO (di Luca Esposito)

Montipò 6 - Tre gol subiti nelle ultime sette partite, merito dell’organizzazione difensiva ma anche di un ragazzo che ha saputo mettere alle spalle un avvio incerto con personalità e carattere.

Letizia 7,5 - corona un 2020 strepitoso con un grande gol che consente al Benevento di chiudere la partita. Guarda l’incrocio dei pali e toglie la proverbiale ragnatela con un missile da posizione impossibile. Vince il duello con Lasagna.

Glik 7 - Un muro insuperabile, fino alla fine mantiene alta la concentrazione e raddoppia su Lasagna quando intuisce che Tuia è leggermente in difficoltà.

Tuia 6 - Glik toglie le castagne dal fuoco un paio di volte, quando si fa saltare in velocità da Lasagna e deve ringraziare il compagno di reparto se la porta resta inviolata. Meglio nella ripresa, specialmente nel gioco aereo.

Barba 6 - Preziosissimo, come sempre. Svolge un lavoro sfiancante sulla fascia di competenza, confermando di essere in crescita anche sul piano fisico.

Ionita 6 - L’infaticabile centrocampista giallorosso vive una serata tutto sommato tranquilla. (Dal 15’st Dabo 6 - Entra in un momento blando della gara, si adatta ai ritmi e fa quello che deve).

Schiattarella 6,5 - Rientra e si prende subito la maglia da titolare, conferma del fatto che questa squadra non può fare a meno della sua personalità e di una intelligenza tattica importante. Nei raddoppi di marcatura è preziosissimo, nel finale si piazza a ridosso della coppia di difensori centrali e non fa passare nulla.

Improta 6 - E’ il calciatore in organico che sta ricoprendo più ruoli, gli manca soltanto di indossare i guantoni e mettersi in porta. Battute a parte, si sta rivelando importante tatticamente. Non a caso Inzaghi ha voluto fortemente la sua riconferma (Dal 25’st Foulon 6 - Prova sufficiente).

Caprari 7 - Contro il Genoa gli era mancato soltanto il gol, lo trova oggi dopo appena 15 minuti. Sempre nel vivo del gioco, sforna anche l’assist vincente per Letizia. (Dal 36’st Sau sv).

Insigne 6 - Duetta bene con Caprari ed entra pienamente nell’azione del vantaggio. Dopo l’ammonizione un leggero calo, Inzaghi gli chiede di ripartire per tenere alta la squadra ma il compito riesce a metà. (Dal 15’st Tello 6 - Ottimo approccio, si fa rispettare quando riparte sulla corsia di destra. Aiuta la squadra a difendere il prezioso vantaggio).

Lapadula 5 - Prolungata astinenza con il gol, non è un caso che la società stia cercando un attaccante dalle medesime caratteristiche. (Dal 25’st Di Serio 6 - Cerca il primo gol in A, il portiere blocca con bravura. Sta acquisendo autostima).