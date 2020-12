Udinese-Benevento 0-2, Letizia infila Musso e insacca la rete del raddoppio giallorosso

vedi letture

Nel momento cruciale della partita arriva il 2-0 del Benevento: adesso si fa durissima per l’Udinese. Al 77’ è Letizia a ricevere un gran pallone da Caprari e a lasciar partire un bolide che si infila in rete. Nulla da fare per Musso, forse non esente da colpe.