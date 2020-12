Udinese-Benevento, le formazioni ufficiali: Bonifazi e Tuia ce la fanno, Lasagna sfida Lapadula

Alle 20:45 alla Dacia Arena va in scena un match fondamentale in chiave salvezza: l’Udinese ospita il Benevento, con le due formazioni appaiate a 15 pinti in classifica. Una vittoria aiuterebbe entrambe a distanziare la zona pericolosa della classifica. I friulani vogliono ritrovare i tre punti, che mancano da due giornate (due pareggi nelle ultime due), mentre i sanniti vogliono dare continuità al successo ottenuto nello scorso turno contro il Genoa.

Luca Gotti cambia poco rispetto alle ultime uscite. In difesa ce la fa Bonifazi, con De Maio che va in panchina. Sulla fascia destra spazio a Larsen con Zeegelaar sulla corsia opposta, mentre a centrocampo Arslan vince il ballottaggio con Mandragora. In attacco Pussetto e Lasagna la spuntano ancora una volta su Deulofeu e Nestorovski.

Filippo Inzaghi si affida all’ormai rodato 4-3-2-1 con Tuia in campo seppur non al top. Con lui largo a Glik, con Letizia e Barba sulle corsie esterne. A centrocampo largo alla mediana composta da Ionita-Schiattarella-Improta, mentre in avanti Insigne e Caprari agiranno a supporto di Lapadula, con Sua che andrà in panchina.

Le formazioni ufficiali di Udinese-Benevento:

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Bonifazi, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Arslan, Pereyra, Zeegelaar; Lasagna, Pussetto.

A disposizione: Scuffet, Carnelos, Deulofeu, Walace, Ter Avest, Micin, Nestorovski, Mandragora, Forestieri, Palumbo, De Maio, Coulibaly.

Allenatore: Gotti

Benevento (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Glik, Tuia, Barba; Ionita, Schiattarella, Improta; Insigne, Caprari; Lapadula.

A disposizione: Manfredini, Lucatelli, Del Pinto, Tello, Viola, Dabo, Foulon, Di Serio, Moncini, Sau, Pastina.

Allenatore: Inzaghi