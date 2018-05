Udinese, Bizzarri: "Pensavamo all'Europa. Adesso dobbiamo salvarci"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il portiere dell'Udinese, Albano Bizzarri, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Non è facile spiegare come siamo arrivati a questo punto, pensavamo all'Europa League ma poi nella parte centrale del calendario, la più difficile, abbiamo cominciato a perdere e non ci siamo rialzati. abbiamo perso la fiducia e vincere di è sembrato sempre più difficile. Adesso dobbiamo salvarci".