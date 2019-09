© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Udinese in vantaggio con Stefano Okaka. L'attaccante si fa trovare pronto su un bel traversone dalla sinistra di Stryger Larsen e di testa prende il tempo e la mette nell'angolino più lontano. Primo gol in questo campionato per il centravanti, tornato in Friuli dopo aver fatto molto bene negli ultimi sei mesi della passata stagione.