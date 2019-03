© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Udinese in vantaggio contro il Bologna, torna al gol Rodrigo De Paul! Ingenuità clamorosa di Poli in area di rigore, con il centrocampista del Bologna che trattiene vistosamente Pussetto. L'arbitro non ha dubbi ed indica il dischetto. De Paul dagli undici metri, dopo i recenti errori della formazione friulana, non sbaglia.