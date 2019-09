Udinese-Bologna 1-0: decide Okaka, friulani tornano a vincere dopo un mese

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'Udinese ritrova la vittoria, che mancava dalla prima giornata contro il Milan. Come allora arriva di misura e in un colpo solo toglie i bianconeri da una zona scomoda e refrigera la panchina di Igor Tudor, divenuta troppo calda.

TUDOR CAMBIA Per uscire dal momento difficile il tecnico croato decide di cambiare il tandem d'attacco: fuori Lasagna e Barak, dentro Nestorovski e soprattutto Okaka, che ha tolto più di qualche castagna dal fuoco nella seconda parte dello scorso campionato. Fuori ancora una volta Pussetto.

RIECCO OKAKA Scelta premiata: proprio Okaka sblocca la partita al 27': l'attaccante si fa trovare pronto su un bel traversone dalla sinistra di Stryger Larsen, anticipa Bani e di testa angola quanto basta per battere Skorupski. Il Bologna cerca di reagire ma le scelte di Mihajlovic non sembrano dare i frutti sperati: Santander, tolta un'occasione all'inizio, è facilmente domato; Soriano non riesce a trovare i giusti binari per mandare i compagni d'attacco in porta, Sansone soffre e Orsolini, pur creando scompiglio e portando due friulani all'ammonizione, non riesce ad essere efficace negli ultimi sedici metri.

TANTI FALLI, POCHE EMOZIONI Il Bologna prova a cambiare qualcosa con la freschezza di Skov Olsen e successivamente con un modulo più spregiudicato, fino al 4-2-4 dell'ultimo quarto d'ora. Il coraggio non premia i felsinei che nonostante la trazione anteriore non impegnano mai Musso. L'Udinese attende e riparte: Okaka rischia il rosso per aver alzato troppo il gomito su Denswil e viene sostituito da Lasagna. Lui e Nestorovski tengono sulla corda i difensori avversari con la loro velocità senza tuttavia impegnare Skorupski. La partita conferma le statistiche delle prime giornate, a evidenziare come si affrontassero le due squadre più spigolose del torneo: si contano sette ammoniti. E anche un espulso, Soriano, a partita finita. L'Udinese porta a casa tre punti, si porta a una lunghezza proprio dal Bologna e guarda al prossimo turno con maggiore serenità. I rossoblù invece rimangono a secco per la seconda partita consecutiva e la striscia senza vittorie sale a tre, vanificando l'ottimo inizio di stagione.