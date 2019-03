Udinese-Bologna 2-1, Pussetto-De Paul per la salvezza. Sinisa nei guai

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si è da poco conclusa la sfida fra Udinese e Bologna. I friulani si sono imposti 2-1 grazie alla reti di De Paul e Pussetto. Al Bologna non basta la rete di Palacio.

AVVIO SPRINT DEL BOLOGNA MA È L'UDINESE A TROVARE IL GOL - Nel primo tempo gioca decisamente meglio il Bologna, ma dopo una colossale occasione fallita da Mbaye è l'Udinese a trovare il vantaggio. Grossa ingenuità di Poli che trattiene vistosamente Pussetto in area, l'arbitro non ha dubbi e concede il calcio di rigore alla formazione di Nicola. Dal dischetto si presenta De Paul, che dopo i recenti errori dei friulani non sbaglia e porta in vantaggio i suoi.

CI PENSA EL TRENZA - Dopo lo svantaggio, il Bologna non si scompone, anzi. La squadra di Mihajhlovic attacca con maggior intensità e riesce a trovare il gol del pari. Gran palla di Dzemaili per Orsolini, cross teso al centro dell'area per Palacio, che deve semplicemente appoggiare in rete. Nei minuti finali del primo tempo il Bologna continua ad attaccare, con l'Udinese che si difende con ordine.

AUMENTA IL RITMO NELLA RIPRESA - Nel secondo tempo aumentano i ritmi della partita, che già nei primi 45 minuti era stata divertente e frizzante. L'Udinese sfiora il gol con Stryger Larsen prima e con Pussetto poi, ma in entrambe le occasioni Skorupski risponde presente. Nel Bologna l'uomo più pericoloso è Orsolini non solo per i suoi cross per Palacio e Santander, ma anche per le conclusioni dal limite che impegnano Musso.

TANGO ARGENTINO, A SEGNO PUSSETTO - Esattamente come nel primo tempo, nonostante il buon gioco del Bologna, arriva il gol dell'Udinese. Bellissima azione dei friulani, cross perfetto di Stryger Larsen per Pussetto, che stacca benissimo di testa e batte Skorupski.

VITTORIA FONDAMENTALE PER L'UDINESE, BOLOGNA NEI GUAI - La squadra di Nicola conquista una vittoria importantissima in chiave salvezza. Con questo successo i friulani si portano a 25 punti, con ben 7 lunghezze di vantaggio sul terzultimo posto occupato proprio dal Bologna con i bianconeri che hanno ancora una partita da recuperare.