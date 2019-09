Udinese-Bologna, i voti ai tecnici: Tudor, la mossa Okaka paga

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

UDINESE-BOLOGNA 1-0 - 27' Okaka



L'Udinese torna alla vittoria un mese dopo e si toglie fuori dalla zona pericolosa. Decide Stefano Okaka, alla sua prima partita da titolare dal suo ritorno all'Udinese. Bologna evanescente e per la seconda volta consecutiva a secco di gol. Di seguito i voti ai tecnici:

IGOR TUDOR 6.5 - Fondamentale la mossa Okaka a dare maggior peso all'attacco, sfruttando le defaillances nel gioco aereo degli avversari, come si evince dai gol presi in questa stagione. Bene a sostiture la punta quando ha rischiato l'espulsione e giusto puntare su punte veloci per sfruttare le ripartenze.

SINISA MIHAJLOVIC (in panchina MIROSLAV TANJGA) 5 - Insiste con Santander, non trova la ricetta giusta per rendere la squadra pericolosa contro un avversario spigoloso ma non irresistibile.