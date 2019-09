Udinese-Bologna, ufficiali: Okaka-Nestorovski dal 1'. C'è Santander

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Di seguito le formazioni ufficiali di Udinese-Bologna:

Igor Tudor stravolge l'attacco: si passa dal tandem Lasagna-Barak a Okaka-Nestorovski. Ancora in panchina Pussetto. Centrocampo e difesa confermati in blocco. Mihajlovic fa rifiatare Palacio e dà una chance da titolare a Federico Santander. Dzemaili prende il posto di Poli a centrocampo, mentre è confermato l'assetto difensivo, compreso Krejci a sinistra.

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Troost-Ekong, Samir; Stryger Larsen, Mandragora, Jajalo, Fofana, Sema; Okaka, Nestorovski. A disp. Nicolas, Perisan, Sierralta, Opuku, Nuytinck, De Maio, Walace, Kubala, Barak, Lasagna, Pussetto. All. Tudor.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Denswil, Krejci; Dzemaili, Medel; Orsolini, Soriano, Sansone; Santander. A disp. Da Costa, Sarr, Paz, Danilo, Schouten, Svanberg, Poli, Mbaye, Destro, Palacio, Skov Olsen. All. Mihajlovic (in panchina Tanjga).

ARBITRO: Giua di Olbia

ASSISTENTI: Di Vuolo e Calieri

IV UOMO: Minelli

VAR: Banti

AVAR: Cecconi