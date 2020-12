Udinese, Bonifazi: "Felice di essere apprezzato, qui c'è tanta concorrenza"

Al termine della sfida vinta contro il Torino, il centrale difensivo Kevin Bonifazi ha commentato così il 3-2 di oggi ai microfoni di Udinese Tv: "Mi fa molto piacere che il mister ed il Direttore abbiano apprezzato la mia prestazione, so quanto ho lavorato per questa partita ed il lavoro che c'è dietro è quello che non si vede mai, per questo motivo vorrei dedicarmi questa prestazione. In quei due minuti nel secondo tempo può sembrare che abbiamo avuto un black-out generale ma si tratta di due errori banali consecutivi che hanno portato ad una situazione del genere. Poi abbiamo avuto la forza di fare subito il gol della vittoria finale e questo dimostra grande carattere. In tutti i reparti c'è grande concorrenza e questo spinge tutti a dare sempre il massimo in allenamento, il che è sicuramente positivo. Dove può arrivare questa Udinese lo scopriremo nelle prossime partite ma noi ora dobbiamo dare del nostro meglio per far proseguire questo momento".