Udinese-Brescia, le formazioni ufficiali dell'amichevole: è subito De Paul vs Tonali

vedi letture

Tempo di calcio giocato per Udinese e Brescia. Friulani e lombardi scenderanno in campo tra pochi minuti (fischio d’inizio alle 18,30) per un’amichevole in vista della ripresa del campionato di Serie A. Ecco le formazioni ufficiali annunciate dai due club.

Udinese (3-5-2): Musso; Ekong, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Mandragora, Walace, Sema; Nestorovski, Teodorczyk. Allenatore: Luca Gotti.

Brescia (4-3-2-1): Joronen; Sabelli, Gastaldello, Papetti, Semprini; Bisoli, Tonali, Dessena; Bjarnason; Skrabb, Donnarumma. Allenatore: Diego Lopez.