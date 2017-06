Udinese, c'è anche la Pro Vercelli sul giovane Perisan

© foto di Federico De Luca

Cesena e Spezia, ma non solo. Perché Samuele Perisan (19) piace anche alla Pro Vercelli. Secondo Gianlucadimarzio.com il giovane portiere dell'Udinese potrebbe approdare in Serie B, col club piemontese che sta spingendo per averlo a disposizione nella prossima stagione.