Udinese, c'è Nestorovski. Ora si stringe per gli obiettivi Tokoz e Becao

Ultime di mercato sull'Udinese direttamente da La Gazzetta dello Sport. I friulani - si legge - hanno fretta di mettere le mani su Dorukhan Tokoz, centrocampista classe ‘96 del Besiktas che ha stregato Pozzo. L’offerta per arrivare al turco è stata alzata a 7 milioni e le parti si avvicinano.

Nestorovski e Becao - I bianconeri sono a un passo anche dalla punta Nestorovski, che lascerà il Palermo a zero: raggiunta l’intesa per un triennale, manca solo l’annuncio. Stesso discorso per il difensore Becao. Ieri il presidente del Bahia Guilherme Bellintani ha confermato: "Il giocatore sta andando a Udine, il Bahia incasserà 1,6 milioni di euro".