“È stata una stagione bella, importante. Da una situazione all’altra non abbiamo mai mollato, portando a casa un campionato importante. Giocare bene e non vincere da fastidio, noi abbiamo giocato e fatto bene”. Così a TuttoMercatoWeb l’allenatore del Foggia Giovanni Stroppa traccia...

Napoli, messaggio sibillino di Hamsik ai tifosi via Instagram

Spalletti e il rinnovo: "Oggi passerebbe in secondo piano"

Iniesta vola in Giappone: la foto dello spagnolo sull'aereo per Tokio

Larini: "Ancelotti il migliore in giro. Sempre stato carismatico"

Landoni: "Benzema, ingaggio troppo alto per il Napoli"

Cagliari, Carli: "Diego Lopez? Non abbiamo contattato nessun allenatore"

Roma, Florenzi e il rinnovo: il giocatore non volta le spalle ai giallorossi

Fiorentina, De Paul per il centrocampo: timido sondaggio con l'Udinese

Udinese, caccia al ds: Capozucca in pole position

Fiorentina, Cristoforo: "Il prossimo anno non continuerò in viola"

Cagliari, incontrato anche Maran: Juric resta in pole per la panchina

Udinese a caccia del direttore sportivo del futuro: secondo quanto riferito da Sportitalia , al momento in pole position vi sarebbe Stefano Capozucca , ex Cagliari e Genoa.

