Udinese, caccia alla punta: contatti per Pinamonti e Cerri

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nuove sul mercato dell'Udinese, raccontate da Il Messaggero Veneto. Il club friulano lavora per dare rinforzi in attacco all'allenatore che verrà: l'ultima idea è Andrea Pinamonti dell'Inter. La punta sarebbe stata proposta con diritto di recompra al club friulano che davanti ha già ufficializzato Felipe Vizeu del Flamengo e ha bussato alla porta della Juventus per Alberto Cerri, ora in prestito al Perugia.