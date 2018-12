Udinese-Cagliari 1-0 al 45', bianconeri meritatamente avanti con Pussetto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Udinese chiude meritatamente in vantaggio il primo tempo della diciannovesima giornata di campionato. Alla Dacia Arena, i bianconeri sono infatti cresciuti alla distanza punendo il Cagliari con un sinistro a incrociare di Pussetto al 39'.

BOTTA E RISPOSTA - La prima palla gol del match è proprio per la squadra di casa, orfana quest'oggi dello squalificato De Paul. Minuto 3, pallone al limite per Lasagna, che però è troppo frenetico nel girarsi e calciare: il suo tentativo termina a lato. Il Cagliari risponde all'11' con Cerri, in campo a sorpresa al posto di bomber Pavoletti, ma la conclusione del numero 9 finisce abbondantemente alta. I minuti scorrono e si registrano solamente un tiro di Larsen ben parato da Cragno al 16' e un altro tentativo di Cerri a cui Musso dice prontamente di no al 27'.

FINALE INFUOCATO - Il copione del match sembra così far presagire un primo tempo scialbo e povero di emozioni, ma negli ultimi dieci minuti succede di tutto. L'Udinese prende fiducia e sblocca l'incontro con un bel sinistro a incrociare di Ignacio Pussetto, ben servito al limite dell'area da un lancio di Stryger Larsen da centrocampo al minuto 39. Il gol sveglia la compagine di Nicola, che si lancia subito in avanti alla ricerca del raddoppio, ma stavolta la conclusione di Fofana non inquadra la porta. C'è ancora tempo, dunque, per un tentativo da parte del Cagliari, con Joao Pedro che sfiora il pareggio al 43' con un ottimo tiro a girare. Niente da fare, però. All'intervallo si va sul risultato di 1-0 a favore dei friulani, sicuramente più concreti e ispirati rispetto ai rossoblù in questi primi 45 minuti di gioco.