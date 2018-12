© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Pronti-via ed è subito Udinese nella ripresa. Lo scatenatissimo Pussetto va via a campo aperto al 51', Ceppitelli da dietro lo stende con una spallata e l'arbitro ferma il gioco: rosso diretto per il difensore del Cagliari. Nel frattempo aveva segnato Lasagna, ma il fischio di Mariani era arrivato qualche secondo prima. Doppia decisione confermata dal VAR e calcio di punizione da fuori area per l'Udinese, che Stryger Larsen conclude però sulla barriera.