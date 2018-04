Udinese, Campoccia: "Incontrare Napoli ora è complesso"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Stefano Campoccia, vicepresidente dell'Udinese, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in vista della trasferta di domani sera al San Paolo contro il Napoli: "Siamo di fronte ad un record negativo e ad una situazione incomprensibile. Non si riesce a capire il motivo della nostra crisi. Incontrare il Napoli in questo momento è molto complesso. Il meccanismo del Napoli si è un po' inceppato e dobbiamo provare a giocarsi tutto in 90', ma il vero finale parte da sabato contro il Crotone", ha detto.