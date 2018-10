Udinese, Campoccia: "Lanciare nuovi fenomeni è un motivo d’orgoglio"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Stefano Campoccia, vice presidente dell'Udinese, parla ai microfoni di Radio Kiss Kiss delle tante operazioni intercorse sull'asse tra Udine e Napoli: "Sono molte le operazioni che abbiamo concluso in questi anni. Allan è uno dei centrocampisti più importanti del nostro campionato, che a Napoli si è realizzato nella pienezza delle proprie capacità, come ha fatto anche Zielinski. A noi fa piacere, lanciare nuovi fenomeni è motivo d’orgoglio per l'Udinese”.