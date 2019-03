Udinese, Campoccia: "Per De Paul si sono avvicinate quattro big"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Stefano Campoccia, vicepresidente dell'Udinese, parla ai microfoni di Radio CRC delle richieste per Rodrigo de Paul, ennesimo talento lanciato dai friulani: "Parlerò quando si apriranno i mercati. Per Rodrigo de Paul si sono avvicinate quattro grandi squadre". L'argentino, ormai regolarmente convocato dall'Argentina, si è parlato spesso di Napoli e Inter in particolare.