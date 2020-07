Udinese, Carnevale: "De Paul piccolo fuoriclasse, Musso è l'erede di Handanovic"

Il capo scout dell'Udinese Andrea Carnevale ha parlato ai microfoni di Radio Marte dei gioielli bianconeri: "De Paul lo abbiamo apprezzato anche ieri sera - riporta Fcinternews.it - anche con l’Argentina gioca davanti alla difesa. Io l’avevo preso per altri ruoli ma ieri sera ha convinto anche me in quella posizione, prestazione super. Lui è un piccolo fuoriclasse: ha piedi, fantasia, estro, è molto molto forte. Musso è l’erede di Samir Handanovic per me: lui è già forte, deve smussare qualcosina ancora ma è un giocatore da big".