Negli ultimi mesi Kevin Lasagna è stato più volte accostato al Napoli. L'attaccante dell'Udinese ha lavorato in passato con l'attuale ds azzurro, Cristiano Giuntoli. Adesso, attraverso Radio Marte, l'ex punta partenopea Andrea Carnevale - attuale responsabile dell’area scouting dell’Udinese - ha parlato del calciatore bianconero. "Lasagna è un attaccante di profondità ed è una caratteristica che manca al Napoli, ma non sto dicendo che vestirà l’azzurro. So che piace a Giuntoli e credo che Lasagna esploderà come è accaduto a Pavoletti”, le sue parole.