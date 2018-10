© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Andrea Carnevale, ex attaccante del Napoli e attuale dirigente dell'Udinese, ha parlato a La Gazzetta dello Sport: "Tra i dirigenti c’è grande rispetto e fiducia. De Laurentiis è così bravo che riesce sempre ad anticipare le altre pretendenti, favorito anche dalla corsia preferenziale che ha con la famiglia Pozzo. Meret? Incredibile come sia stato sfortunato. Comunque, vedrete che diventerà un grande portiere, io l’ho sempre ammirato sin da quando giocava nelle nostre giovanili. La stessa stima che ho per Scuffet. Ritengo Handanovic il miglior portiere della A e credo che Meret diventerà più forte di lui. Allan e Zielinski? Per me vederli protagonisti nel Napoli è una grande soddisfazione. Li abbiamo presi che erano due sconosciuti. Oggi, Allan è il migliore incontrista della A, Zielinski con le qualità che ha diventerà un fuoriclasse".