Udinese, Carnevale rivela: "Su De Paul anche una squadra spagnola"

Il futuro di Rodrigo De Paul è ancora tutto da scrivere: lo rivela Andrea Carnevale, responsabile scouting dei friulani, che a Sportitalia ha rivelato come anche dalla Spagna il giocatore abbia diversi ammiratori: "Vi do un indizio: sul calciatore c'è una squadra spagnola. De Paul è un fuoriclasse, lo posso dire perché lo osservo da vicino ogni domenica ed è veramente fortissimo".

Inter e Napoli su De Paul - In Italia il giocatore piace da tempo a Inter e Napoli; proprio il giocatore ne ha parlato in una recente intervista: "Milito è un grande amico, i suoi occhi brillano quando parla del passato. Lo stesso vale per Walter Samuel, è il vice allenatore in nazionale. Milano è una bella città e sono orgoglioso di queste voci che escono su di me. Napoli? Sono cresciuto con i racconti su Diego con la maglia azzurra, quando vado al San Paolo a giocare, tocco con mano l'amore di quella gente: pensate che a Napoli in albergo mi lasciano dei regali solo perché sono argentino come Maradona".