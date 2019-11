© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il nome di Kevin Bonifazi è sul taccuino di molti club, anche per il prossimo mercato di gennaio e tra questi c'è anche l'Udinese, con Urbano Cairo che potrebbe cederlo a titolo definitivo nel caso in cui non dovesse trovare l'accordo per il rinnovo del difensore. La valutazione fatta dai granata è molto alta ma proprio i friulani potrebbero avere una carta da giocarsi, visto che al club di Cairo piace molto Seko Fofana e si potrebbe parlare di una sorta di scambio. A riportarlo è TuttoUdinese.