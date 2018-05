Udinese, casting per la panchina: le strade portano in Portogallo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Prosegue il casting per l'allenatore del futuro in casa Udinese. Occhi in Portogallo per tanti nomi, ricapitolati da Il Messaggero Veneto oggi in edicola. Sondaggio per Sà Pinto che potrebbe però tornare allo Sporting Lisbona. Piace Abel Ferreira dello Sporting Braga con cui ha però rinnovato recentemente fino al 2021. Occhio allora a Miguel Cardoso, ex vice di Paulo Fonseca allo Shakhtar del Rio Ave che è seguito però anche dal Nantes.