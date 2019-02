Udinese-Chievo, palo di Nuytinck ed erroraccio di Depaoli: 0-0 al 45'

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Si chiude senza gol e con poche emozioni il primo tempo della sfida tra Udinese e ChievoVerona. Alla Dacia Arena, nel 24° turno di campionato, le due squadre finora non sono infatti riuscite a sbloccare l'incontro. Da segnalare finora solamente due occasioni da rete, piuttosto clamorose: una per Depaoli, l'altra per Nuytinck.

DEPAOLI CHIAMA, NUYTINCK RISPONDE - Pronti-via ed è subito Chievo, a un passo dal vantaggio dopo appena tre minuti: traversone perfetto di Djordjevic per Depaoli, che tutto solo in area di rigore di testa manda però clamorosamente a lato. La reazione dell'Udinese non si lascia attendere ed arriva al 9', quando dai 40 metri Nuytinck si inventa un mancino potentissimo che colpisce il palo alla sinistra di Sorrentino tra lo stupore generale.

RITMI BASSI - Dopo una partenza col botto, i ritmi del match si abbassano sensibilmente e le due squadre pensano più che altro ad amministrare. Mister Nicola perde per infortunio D'Alessandro, che lascia il posto a Zeegelaar già al 21' a causa di un pestone. Sul fronte opposto crescono i gialloblù, che soprattutto a destra riescono quasi sempre a sfondare senza tuttavia impegnare Musso. L'ultimo sussulto è così la perfetta fotografia del primo tempo, un tiro con poche pretese di Okaka (troppo centrale) al 46'. La speranza è dunque quella di assistere a una ripresa almeno un po' più vibrante.