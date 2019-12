Udinese, cinque nomi per liberare Gotti: quattro sarebbero ritorni

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Futuro sempre in bilico in casa Udinese per Luca Gotti, l'allenatore che non vuole allenare. Nonostante i buoni risultati, l'attuale tecnico dei bianconeri ha spesso ribadito di non voler assumere questo ruolo in pianta stabile. Il Friuli fa il punto sulla panchina, con cinque nomi in lizza per una scelta definitiva a inizio anno nuovo. Quattro sarebbero ritorni: si tratta di Pasquale Marino, Davide Nicola, Luigi De Canio e a sorpresa Igor Tudor. Tutti hanno allenato due volte l'Udinese: come si dice, non c'è due senza tre. Il quinto? Walter Zenga, sul quale però non sembra esserci convinzione assoluta all'interno dei vertici del club.