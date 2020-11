Udinese, Cioffi: "Abbiamo vinto nel primo tempo. Dopo il Milan siamo cambiati"

Gabriele Cioffi, il vice allenatore dell'Udinese (oggi Gotti non era in panchina), ha commentato così la vittoria per 3-1 con la Lazio in conferenza stampa:

Vittoria importante per l'Udinese:

"Siamo arrivati in maniera tribolata, viste le assenze dell'ultimo minito. Il lavoro fatto da Luca Gotti in settimana è stato perfetto. Direi che la soglia è stata alzata dalla volontà dei ragazzi di prendersi ciò che si meritano. È stata una bella giornata. Credo sia stata una partita equilibrata, forse il risultato più giusto sarebbe stato il 2-1 per noi. L'abbiamo vinta nel primo tempo. Oggi era uno scoglio importante. Non era la Lazio pimpante vista in coppa".

Può essere uno step importante anche a livello mentale?

"Questa vittoria è nata dalla sconfitta con Milan. Abbiamo cambiato atteggiamento e siamo più arrabbiati. Con questa serie di risultati ci stiamo tirando fuori da una zona pericolosa della classifica".

I gol degli argentini in nome di Maradona:

"L'accaduto ha infiammato dei giocatori già appassionati e di cuore".