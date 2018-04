Udinese, Collavino: "24 ore per comunicare le nostre decisioni"

© foto di Federico De Luca

Dopo la sconfitta interna contro il Crotone, il direttore generale dell'Udinese Franco Collavino ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Il momento è particolarmente complcato, siamo dispiaciuti per questa situazione. Riteniamo tuttavia di non fare comunicazioni nelle ultime 24 ore e preferiamo non prendere decisioni a caldo. Ci prendiamo 24 ore per comunicare le nostre decisioni".