Udinese, Collavino: "Il club effettua attività di scouting su tanti tecnici"

© foto di Federico De Luca

"Siamo consapevoli che l'ultimo periodo sia stato molto complicato, con tante delusioni. Però devo dirvi che prima dell'ultima partita è successa una cosa importante. Un po' tutti i tifosi hanno pensato a unirsi e sostenere l'Udinese verso l'ultimo sforzo, quasi inaspettatamente, in un clima anche complicato, nell'ultima partita di campionato abbiamo ritrovato uno stadio pieno e la gente unita a sostenere la squadra. Io credo che dovremo partire da lì, passando per la nostra capacità di ricreare entusiasmo. Se siamo qui oggi a presentare un nuovo allenatore è perché riteniamo che sia questa la strada giusta. Ho già ringraziato Tudor, oggi siamo qui per il futuro e non per il passato. L'Udinese effettua un'attività di scouting su diversi allenatori che per profilo, mentalità o metodologia possano essere allenatori da Udinese. È un pensiero che abbiamo avuto anche quando abbiamo preso Tudor. Poi c'è il campo, c'è il lavoro giorno dopo giorno, ci sono affinità che devono emergere. Se non emergono, è evidente che la società debba cambiare corso".