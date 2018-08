Udinese, Collavino: "Mercato oneroso, complicato, ma prolifico"

© foto di Federico De Luca

Franco Collavino, dg dell'Udinese, ha parlato durante la conferenza stampa di presentazione dei nuovi acquisti Machis e Vizeu: “Benvenuti alla prima presentazione di questo ciclo di conferenze stampa durante il quale vi presenteremo tutti gli acquisti fatti nella sessione di calciomercato. Questo che si è appena concluso è stato un mercato oneroso, complicato, ma sono arrivati tanti giocatori giovani e di grande prospettiva. Oggi ci sono Machis e Vizeu, due giovani sudamericani molto promettenti. Machis era già da qualche anno in Spagna, quindi ha già avuto modo di acclimatarsi nei campionati europei, proviene dal Granada, quindi era già sotto nostra osservazione da un po' di tempo. Ha giocato poi anche con la Nazionale venezuelana, a dimostrazione del talento di questo giocatore. Vizeu ha solo 21 anni, proviene da un campionato molto importante come il Flamengo, è un giocatore forte di grande prospettiva che ha fatto vedere le sue potenzialità durante il sub 20 con il Brasile, è un ragazzo per il presente e per il futuro”, evidenzia TuttoUdinese.it.