Il direttore generale dell’Udinese Franco Collavino, ha parlato a Udinese TV in vista della prossima sessione di mercato invernale, dei calciatori acquistati in estate: “Abbiamo avuto molti infortuni in questa stagione. Teodorczyk lo abbiamo preso per fare gol, ma ha potuto giocare solo uno scampolo di partita a Parma”.