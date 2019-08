Colpo a sorpresa dell'Udinese. Secondo quanto raccolto dai colleghi di Tuttoudinese.it infatti, il club friulano ha chiuso con il Tottenham per Marcus Edwards. Classe '98, già nel giro dell'under 21 inglese, Edwards è un esterno offensivo che può giocare anche come trequartista o centrocampista a tutta fascia. Lo scorso anno, in prestito all'Excelsior, ha collezionato 25 presenze in Eredivisie.