Udinese, confermata squalifica a De Paul. Marino: "Delusi e amareggiati"

© foto di Federico De Luca

Pierpaolo Marino, direttore dell'area tecnica dell'Udinese, ha commentato al canale ufficiale bianconero la decisione della Corte Suprema d'Appello in merito alla squalifica di De Paul, che dovrà scontare anche la terza giornata di squalifica inflittagli dal giudice sportivo: "Siamo molto delusi perché i nostri legali ma in particolare l'avv. Malagnini avevano preparato una difesa estremamente articolata in cui si poteva dare ampia dimostrazione alla Corte di come la sentenza del Giudice Sportivo fosse stata incongrua nei confronti di De Paul anche presentando decine di precedenti in cui il Giudice Sportivo aveva sanzionato due giornate oppure la Corte d'Appello aveva ridotto la squalifica. Adesso dobbiamo sapere le motivazioni perché c'è ora solo il dispositivo. Oltretutto siamo molto delusi perché non è stata presa in considerazione l'attenuante della provocazione messa in atto nei confronti di De Paul da parte di Candreva, provocazione che è stata raccontata anche dai giornali quindi da terze parti e si sa che per consolidata prassi del Giudice Sportivo che la provocazione costituisce attenuante nei comportamenti che diventano di reazione e non come comportamenti fini a se stessi come atti violenti. Quindi su questo noi eravamo molto fiduciosi di poter ottenere una riduzione. Riteniamo quindi di aver subito un provvedimento sia da parte del Giudice Sportivo sia da parte del Giudice di 2° grado che è eccessivo sia nei confronti di De Paul e di conseguenza nei confronti dell'Udinese. Un po' di irritazione ma anche di delusione".