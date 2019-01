© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il 'Messaggero Veneto' oggi in edicola apre le sue pagine sportive confermando il forte interessamento dell'Udinese per Marvin Zeegelaar (clicca in basso per i dettagli) , olandese originario del Suriname, 28 anni, sotto contratto con il Watford di casa Pozzo. E' lui la prima scelta per la corsia sinistra, un giocatore che potrebbe ulteriormente alimentare a Udine la folta colonia olandese già composta da Ekong, Nuytinck e Ter Avest.