Udinese, conferme sull'arrivo di Nahuel Molina: è fatta per il laterale ex Boca Juniors

Arrivano conferme sul futuro a Udine di Nahuel Molina. Come riportato da Sportitalia, infatti, è stato ormai definito l'arrivo del laterale classe '97 in maglia bianconera. L'argentino, ex Boca Juniors, arriva a parametro zero.