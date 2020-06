Udinese, continua la caccia a Mendy: il calciatore deve ancora sciogliere le riserve

L'Udinese continua a guardare in casa Leicester per rinforzare la linea mediana nella prossima stagione. Secondo quanto riporta TuttoUdinese.it nelle scorse settimane c'era stata una prima offerta da parte del club per Nampalys Mendy, con il calciatore però che aveva preferito prendere tempo ed ascoltare eventuali altre proposte. In scadenza di contratto a giugno, il francese si libererà a costo zero dal Leicester e per questo sono molte le squadre che si sono fatte avanti.