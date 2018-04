Udinese, contro la Lazio in campo con 11 maglie diverse

Spazio alle maglie storiche, dal '93 a quelle di oggi

Si tratta di una iniziativa senza precedenti per il calcio italiano, probabilmente per quello mondiale. L'Udinese di Massimo Oddo, costretta a scuotersi dopo 7 sconfitte di fila, scenderà in campo contro la Lazio con undici maglie diverse: non per un subdolo tentativo di confondere l'avversario, ma in ossequio ad una iniziativa lanciata da Dacia, sponsor dei friulani, che vuole premiare i sogni imprenditoriali di persone del territorio. Bizzarri a parte, i bianconeri scenderanno in campo con dieci casacche storiche da quella della stagione 1993-1994 all'attuale. Un'operazione di marketing che ha avuto il benestare anche della Lega Serie A, essendo le maglia bianconere tutte molto simili, a righe bianconere. Al termine della sfida, le maglie verranno vendute all'asta per finanziare i progetti sopra descritti.