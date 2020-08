Udinese, Coulibaly: "Reagito bene alle difficoltà iniziali. Sempre bello segnare"

Al termine dell'amichevole vinta per 3-2 contro il Vicenza, il marcatore della prima rete bianconera, Mamadou Coulibaly, ha parlato ai microfoni di Udinese Tv: "Non è stato facile, abbiamo fatto solo una settimana di lavoro e infatti all'inizio della partita abbiamo sofferto un po', poi però abbiamo reagito bene e siamo stati in grado di sfruttare al meglio tutti i palloni che sono arrivati lì davanti. Il mio gol? Sono contento, è sempre bello segnare, per il momento però dobbiamo solamente pensare ad allenarci al meglio e vedremo quello che succederà. A centrocampo posso fare anche il centrale ma preferisco il ruolo di mezzala, mi piace inserirmi da dietro e cercare di mettere a segno qualche gol o qualche assist. Stanchezza? Quando stai fermo per tanto tempo è normale soffrire un po' più del normale al rientro in campo, tuttavia credo che abbiamo comunque saputo tenere bene il campo e ne siamo usciti alla grande".